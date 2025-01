Przez 8 lat rządów PiS instytucje kontrolujące sprawozdania WOŚP czyli: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Skarbowy oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie znalazło nic podejrzanego w tych rozliczeniach. Nic, żadnych zarzutów, zero, null. Żadnej sprawy administracyjnej, żadnego wyroku.



To nie przeszkadza im kręcić co roku aferę, manipulować, pomijać fakty i rozsiewać nienawiść. Mieszać ludziom w głowach.

Ludzie to jednak debile.