Zauważyliście, jak takie newsy spowszedniały?

Rośnie pokolenie, które nie będzie znało innej rzeczywistości. Gwałty to już codzienność. Do morderstw też się zaczynają przyzwyczajać ( ಠ _ ಠ )



Pamiętam, jaką sensacją był problem okaleczania dziewczynek w Wielkiej Brytanii. Teraz ch-j na to kładą.