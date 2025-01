Nie wiem czy wiecie, ale jeśli pomiędzy meczami jest jakaś impreza na płycie stadionu np koncert to cała murawa jest najpierw usuwana.



Trawa idzie do kosza, a 26cm podsypki na hałdę koło stadionu.



Potem ileś tam przed meczem hałda jest przewożona, utwardzana, a na to nowa trawa jest rozwijana.



Byłem w październiku na wycieczce po stadionie i pokazywali nam to wszystko.