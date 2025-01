Czarna arystokracja w Bridgertonach, czarna śnieżka, kolorowe filmy i seriale. W średniowieczu bycie białym i bladym było wyrazem wysokiej pozycji społecznej, osoba opalona kojarzyła się z pracą. Dochodzi do tego, że nie wiem co babci puścić (81 lat, wychowana na katolickich wartościach małżeństwa i dopiero dziecka) na Netflixie, żeby nie umarła z powodu szoku gdy zobaczy śliniących się do siebie kolorowych facetów czy inne wybryki.

Zawsze mi to spływało, jakiego koloru ktoś