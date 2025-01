Faktycznie pamietam to w telewizorni w tamtych czasach i faktycznie bylo w c--j nudne, ale teraz patrzac na to pomyslcie - dogorywajaca komuna, zacofanie technologiczne, ale opracowali z bluescreenem takie cos + jeszcze to ze scenariusz byl napisany dla jednego goscia grajacego dwie postacie