Miała być praworządność, rozliczenia, konkursy na stanowiska, respektowanie umów międzynarodowych, a jak przyszło co do czego to wszystkie szczury zwiały po intrantne posadki do Brukseli, stołki poobsadzali swoimi mimo przegranych konkursów, a prawo też będą respektowane tylko to co im pasuje. Co za pisowskie standardy, tfu