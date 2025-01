Pokaż całość

Będzie to # niepopularnaopinia ale ja gry od CI Games czy też City Interactive bardzo lubię. Pamiętam ich gry samolotowe, pamiętam ich budżetowe FPS-y na silniku gry F.E.A.R, gdzie feeling broni był przecudny, no i bardzo ciepło wspominam gry z serii "Sniper: Ghost Warrior" (do jedynki wzięli silnik od Techlandu i gra naprawdę prezentowała się urokliwie. Dżungla trochę jak w "Crysisie", tylko na bardziej liniowych mapkach i uboższym modelem fizyki, a