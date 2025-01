Zuckenberg pokazuje, dlaczego Żydzi tak daleko zachodzą w zachodnich społeczeństwach. Pieniądze idą w prawo, to i on idzie w prawo. Prawda jest taka, że jak za 4 lata wygra lewak, to Zuckenberg dalej będzie miał wszystko, a gojów do banowania innych gojów zatrudni się w 15 minut.