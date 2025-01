Żabusie już się z niczym nie krygują, widać wyraźnie w co grają w Europie zastępując w walce o wpływy upadłe Niemcy Scholza. Szwindel rumuński, próbowali przypisać komu innemu. Tak jak w Gruzji prezydentem była urodzona we Francji posiadająca francuskie obywatelstwo kobieta, które poprzednio była zatrudniona we francuskim msz i na placówce dyplomatycznej. Hajs na rozruchy został przepalony / rozkradziony i koniec imprezy. Żabusie jeszcze chcą pokazać, że są liczącym się graczem i Pokaż całość