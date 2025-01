Pan Jakubiak to jednak jest fachowiec i jak nikt zachęca do opuszczenia Polski.

Z takimi pomysłami, to powinien zostać prezesem biura turystycznego, albo agencji pośrednictwa pracy za granicą.



A tak na poważnie, to chyba wystartował konkurs na najgłupszą obietnicę wyborczą.