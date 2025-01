Mnie to fascynuje poziom google street view. Tam drogi polne mają świeższe mapy z 2023/24 roku niż nasze Polskie gładkie szosy.

Nawet w takiej Indonezji, najbiedniejszy region tego kraju a bardziej chodzi mi o miasto ma lepszą aktualizację map niż Polska.

Zdaję sobie sprawę że pewnie robią to lokalni pracownicy google ale czy u nas też tak trudno to zrobić?