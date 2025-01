Walentyna Iwanowna Saczenok mieszkała w Prypeci, gdzie pracowała w lokalnym szpitalu. 26 kwietnia 1986 roku przyjmowała ciężko rannych strażaków gaszących pożar w IV energobloku Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. To ona nosiła ich skażone radioaktywnie ubrania do piwnic za co została odznaczona medalem likwidatora.