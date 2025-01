No fajnie, ale jaki to typ przestępstwa?

Sędzia prowadząca sprawę napisała projekt następnej decyzji, potem poszła na urlop/zwolnienie. Następny sędzia mógł z tego skorzystać - ale nie musiał.

Czy to w jakikolwiek sposób podważa to co zostało tam napisane - że np. w wyniku czynności ustalono że dzieci się boją ojca? Konia z rzędem temu kto wskaże do jakiego przestępstwa w wyniku sporządzenia przez prowadzącego sprawę sędziego projektu decyzji miałoby dojść.