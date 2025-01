Ja mam hipotezę, że jakby od początku Zachód nie robił nic w sprawie CO2 to by Ziemia na tym lepiej wyszła bo byśmy kopcili "trochę" u siebie zamiast produkować wszystko w Pakistanie czy Indiach gdzie nie ma żadnych norm i wszystko można spuścić do rzeki albo puścić z dymem.