Bo ta cała gra o AI to przede wszystkim skok na kasę inwestorów. Wmawia się ludziom, że to jest super (nie neguje że nie jest) po to aby inwestorzy wyłożyli kase ale kto w tym siedzi to tak na prawdę wię, że nikogo to nie zmiecie w taki sposób w jaki jest przedstawiane. To po prostu biznes, wyciąga się w ten sposób kasę od inwestorów/różnych dotacji itp. - czym więcej osób w Pokaż całość