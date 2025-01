Tam na ukrainie ich elity żyją w schizofremii. Tamten świat jest rodem z serialu z "stamtąd". Nie oczekujcie że oni coś nam w tej materi dadzą . Stracili by swój obraz mesjanistyczny. Gdyby kacapy zajeły całą ukrainę - pierwsze co by zrobili to ekschumacje na terenach wschodnich żeby nam przypomnieć że wiecej nas dzieli niż łączy z nimi. To Ukraincy mieli klucz don tego problemu w pierwszych dniach wojny i wyrzucili go Pokaż całość