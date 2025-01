Żaden kraj jeszcze na tym nie skorzystał: wszedzie przestępczość wzrosla niebotycznie, wszedzie koszty spoleczne i gospodarcze w znacznym stopniu przekroczyły zyski z masowej czesto nielegalnej emigracji. No ale skoro przedstawiciel lewicy mówi, że skorzystamy to pewnie Polska jest tu globalnym wyjątkiem, bo przecież lewak by nam nie skłamał. Prawda? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )