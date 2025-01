Dla cukrzyków każdego typu: Pilnujcie swoich cukrów. Nie miejcie wymówek!



Jeszcze w typie 1 jest faktycznie trochę trudniej nad tym zapanować, ale w typie 2 żeby doprowadzić się do takiego stanu to trzeba mocno się postarać a dbanie o codzienny poziom glikemi to nie lot w kosmos.



Miłego dnia.