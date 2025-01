Pinokio to najlepiej zakonspirowany niemiecki agent. Walczył jak prawdziwy katolik, rwał szaty, zasłaniał Polskę własnym ciałem, wmawiał społeczeństwu że nie odda ani piędzi. Finalnie zgodził się na wszystko co chciała przeforsować UE, a nie dostał w zamian nic. Wszystko co najgorsze przeszło podczas jego rządów.



I typ chodzi wolno, uśmiecha się w mediach, a naród zadowolony. No ludzie kochani…