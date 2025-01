Te chuje ekologi non stop o coś się pultają, a podobno te norki to w ogóle same się proszą żeby je ze skór obdzierać, bo tak lubią i w ogóle fajne to jest. Tak, że ludzie zatrudnieni na fermach ze łzami w oczach, z bólem serca, ale jednak spełniają prośby tych cholernych, głupich norek. Co zrobić ¯\(ツ)/¯ Tak mi opowiadał pewien właściciel fermy norek czytający farmera.pl. Ja tam mu wierzę. Dusza człowiek. Pokaż całość