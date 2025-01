Uwielbiam, gdy wykopki myślą że cały rynek pocztowy to paczki i zamówienia z internetu i porównują pocztę do Inpostu, podczas gdy główne zajęcie poczty to listy(w zeszłym roku doręczyła ich ponad 800 milionów) i przekazy pieniężne(co piąty emeryt w Polsce nadal dostaje emeryturę w gotówce od listonosza). Paczki to Pocztex, spółka córka poczty.

W miastach rodzielone jest to niemal całkowicie i listonosz nie ma nic wspólnego z kurierem Pocztex(z reguły praktycznie nawet Pokaż całość