Jednym z większych osiągnieć cywilizacji jest to, że mamy w domu wodę, kanalizację, system odbioru śmieci. Wrzucamy śmieć do kubła i zapominamy, co się potem dzieje. Bo ktoś inny je odbiera, przetwarza. Wszystko dzieje się poza naszym wzrokiem.



Tutaj widać podejście w stylu: wyrzucę śmieci po obszar mojego widzenia, to problem zniknie. Brak szerszego myślenia o śmiechać i odpadach.



Fajnie takie podejście było widać w Turcji, gdzie sklepikarz zamiata w promieniu 1-2m Pokaż całość