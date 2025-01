Więcej samochodów i brak rozwoju komunikacji miejskiej robią swoje. Zamiast budować metro, przynajmniej dwie linie, co by nie zajęło zaraz bardzo dużo czasu, to miasto tkwi w jakimś średniowieczu pod względem transportu. W zasadzie każde duże polskie miasto powinno już dawno mieć w użyciu przynajmniej jedną linię, ale nieee, bo po co, komu to potrzebne.