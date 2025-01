Na całym świecie stosuje się coraz więcej przetworzonej żywności, rakotwórczych ulepszaczy smaków, barwników.



Do żywności pakuje się cukier a coraz bardziej dokręca się śrubę ludziom którzy jedzą zdrową żywność...

W Europie zakazuje się uprawy roślin na własne potrzeby bo to emituje CO2, zakazuje się posiadania krów bo CO2, coraz bardziej dokręca się śrubę myśliwym i nakazuje się obrączkowanie drobiu.



To wszystko dla waszego dobra!! Tak samo jak zakaz fajerwerków!!