Ale wy jesteście jebynieci.



Jak rudego nie trawie to co komu przeszkadza wiatrak?

Mam na działce 1 o mocy 20kw.

Ile to było pozwoleń i gryzienia się z urzędami to nie chce mi się nawet gadać.

Całe szczęście że mam po prostu duży areal co rozwiązał sprawę. A ile było piania na wiosce....

Kury nie zdechły, krowy chodzą i jakoś żyje się powoli na tej wsi.