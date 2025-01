Tylko na rząd plujecie jakikolwiek by nie był, a nikt nie popatrzy że jakby sebki z widlaka i karinki zza kasy w żabce się nie pchały do brania wszystkiego w kredyt albo hipotekę ponad możliwości w perspektywie dłuższej niż rok to by upadłości ogłaszać nie musieli. Pod tym względem Niemiec jest mądrzejszy od Polaka, jak go nie stać to najpierw stara się poprawić swoją sytuację dopiero potem weźmie kredyt, Polak myśli że Pokaż całość