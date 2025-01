Przecież to bzdura jakaś! Sprawa jest między pracownikiem i pracodawcą, mieszanie to tego ministerstwa to jakaś kpina! To pracodawca ma sprawdzać czy pracownik ma aktualne badania, czy uprawnienia, a takich uprawnień są setki. Może jeszcze ministerstwo ma sprawdzać czy pracownik nie jest pijany, albo chory psychicznie. XD