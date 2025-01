Ale o co chodzi? Chcesz odszkodowanie? To idź do sądu. Weź prawnika, on wyjaśni jak zrobić dokumentację do pozwu. Sprawa jednak wygląda tak, że jeżeli się szarpałeś, stawiałeś fizyczny opór, to powiedzą, że obrażenia to tylko Twoja wina i będziesz musiał udowodnić, że było inaczej, świadkowie, zapis z kamer.