Ależ jego powrót do Białego Domu jest epicki. Coś pięknego. 4 lata szczucia przez wszystkie największe media, próbowania go wmanewrować w jakieś wynoszenie tajnych dokumentów - było o tym sto wykopów, ale o tym że zarzuty zostały oddalone to już cisza.Bałaganu trochę śpiący Joe narobił jak inflacja która niszczyła klasę średnią w Stanach