Mnie cieszy, że na wykopie mamy społeczeństwo obywatelskie które dba o kondycję finansową publicznego ubezpieczyciela i zdrowie współobywateli, mam nadzieję, że podobnie podchodzi do premii frekwencyjnej w firmach która ubija diagnostykę (szczególnie mężczyzn) przez co podbija koszty leczenia.

Podobnie jest z wiekiem emerytalnym, nierówność powoduje, że mężczyźni nie mają czasu na chodzenie po lekarzach co doskonale widać po średniej długości życia.