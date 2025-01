Komentarz pod wpisem Nizinkiewicza celny w 100%. "I u nas przejdzie to bez echa. Bo PiS nas do tego przyzwyczaił. I na nikim nie robi to wrażenia. Gdyby to powiedział któryś z obecnej ekipy to komentarzy od pani z ostatniej strony Plusa Minusa byłoby z 10, a pan Mazurek zrobiłby wydanie specjalne"