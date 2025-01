Wracając do grubego jak armata Szczepana, to w dniu jego pogrzebu w Pile pod liceum, do którego chodził, zostało posadzone pamiątkowe drzewo. Szczepan prowadził w Stanach Zjednoczonych dobrze prosperujace biuro podróży i wspierał finansowo w Pile różnej maści inicjatywy społeczne.