Ale to, że w Polsce nie wyznacza się miejsc dla dostawców i kurierów to też problem. Fajnie się mądrzyć, że koleś mógł wynająć lokal z wyznaczonym miejscem na dostawy tylko powieddzenia ze znalezieniem takiego. Nawet na nowych osiedlach nie wyznacza się takich miejsc. W Warszawie jeśli takie miejsca są, to co najwyżej jest to prywatna inicjatywa właściciela nieruchomości. Kurierzy i dostawcy nie są wstanie w Polsce wykonywać swojej pracy w sposób legalny Pokaż całość