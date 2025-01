No i super, już nawet nie chodzi o to jedyne złoto na olimpiadzie, ta dziewczyna zdeklasowała rywalki. Spowodowała, że o niszowej dyscyplinie mówi całą Polska. Oby, jak kiedyś Małysz z małyszomanią wypchnął polskie skoki do góry, tak teraz Ola. Czekam na mirosławomanię ;)