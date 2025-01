A skąd oni mają wiedzieć, czy ktoś ma szopę i ile ona ma m²?

1) Obowiązek zgłaszania budynków w starostwie powiatowym przed budową lub do ewidencji gruntów i budynków po budowie (inaczej będą samowolą budowlaną i kary idące w dziesiątki tysięcy plus nakaz rozbiórki).2) Zdjęcia satelitarne do wstępnego typowania obiektów niezgłoszonych do ewidencji gruntów i budynków.3) Donos.