Nie wiem czego się ludzie spodziewają, widziałem u mnie narzekania na miejscowym Spotted na FB, że dostali jakieś wezwania do dopłaty. Sam płacę za tyle samo m3 gazu prawie dwa razy więcej niż jeszcze w 2022 roku. Żeby ogrzać ponad 80m2 mieszkania w nieocieplonym budynku do 20 stopni płacę miesięcznie prawie 800 zł. Jeżeli chcecie więcej stopni, np. 23-24*C w mieszkaniu w blokach to oczywiste, że kwota ta w okresie grzewczym wzrośnie Pokaż całość