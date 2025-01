Średnia pensja 1825$, to jest żart 4-6 członków załogi szeregowej + 3 off deck + 3 off maszyna. Balansują na granicy stawek ITF. Z tego co mi wiadomo do stanowiska CO jest to pensja tylko jak jest się na burcie, czyli prawie 1000$ - ubezpieczenie za miesiąc pracy na statku. Nic dziwnego że ludzie odchodzą z tej branży (zwłaszcza Europejczycy)