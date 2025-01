500 btc w Bitcoinie to jakieś 200 + mln PLN a odebrali im koncesje, bo brakowało im mniejszej znacznie kwoty do płynności finansowej, ale bank im nie chciał pożyczyć, więc nie wpadli, żeby się sfinansować z tego tylko woleli stracić koncesję ?

No coś tu nie gra na bank, po prostu pewnie chcą ugrać na wyłączeniu tych kamer i jak rzeczywiście tak CBŚ zrobiło to ukrecilo na siebie niezłego bata. Pewnie zabrało Pokaż całość