Dla mnie Glapiński to bankster, który okradł ludzi z oszczędności i podwyższył swoimi ruchami o kilka % inflację. NBP to nie tylko stopy procentowe ale również inne wytyczne dla Banków, w momencie jak obniżył stopy do absurdalnych poziomów, w czasie gdy inflacja leciała aż "miło", a ludzie brali kredyty aż huczało, nie zrobił nic by zahamować udzielanie kredytów, jeśli chciał odciążyć kredytobiorców to mógł to zrobić i jednocześnie podnieść Stopy rezerwy obowiązkowej, Pokaż całość