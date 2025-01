No te nowe auta to syf.



Producenci starają się zaprojektować samochód tak aby po okresie gwarancji (do 5 lat / do 160 km przebiegu) po prostu się rozleciał.



Zajrzyjcie pod maskę nowych mercedesów, tam gdzie kiedyś była stal i guma tam wszędzie są plastikowe podzespoły. Do tego downsizing silnika i wciskanie tam turbo, co jeszcze bardziej żyłuje silnik. Serio mam za coś takiego dawać równowartość praktycznie mieszkania?