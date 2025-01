matka mi opowiadała że jak miałem około 3 miesiące to położyła mnie prostopadle do krawędzi łóżka na jego środku. Wyszła po coś do łazienki i nie było jej 30 sekund. Jak wróciła to leżałem jak by nigdy nic na ziemi obok łóżka ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) was też próbowali kosmici porwać promieniem antygrawitacyjnym ale matka wróciła na czas? ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )