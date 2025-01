No spoko, ale to chyba inne osiągnięcie zrobić to w aucie, którym normalnie da się wyjechać na drogę a co innego zrobić to w amerykańskim aucie, gdzie ludzie nawet w zwykłych mustangach których teraz pełno, wywalają się przy o wiele niższej prędkości na prostej xD



To się nadaje tylko do jazdy na wprost.