Tak to jest jak dasz durniowi internet. Usłyszy coś. Nie rozumie kontekstu. I wymyśla konspiry.



Serio - zaczynam wspierać pomysł by dzieci nie miały dostępu do internetu a dorośli powinni przejść test kompetencji podobny do prawa jazdy zanim ów dostęp dostaną. Bo ewidentnie niektórzy są zbyt głupi by z internetu korzystać.