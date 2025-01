Klienci nie chcą iść kierunku, w jakim rozwija się motoryzacja

no tak bo w naszym eurokomunizmie to klient ma sie dostosowac do tego co mu sie narzucato samo z dei, inkluzywnoscia itp "oburzone" firmy narzekaja ze widownia nie chce ogladac tego co chce sie jej narzucai co te biedne firmy maja robic? filmy i samochody ktorych chca klienci? jeszcze czego! sponsorzy chca propagandy a nie szczesliwych klientow.