Dla porównania:



roczny koszt sponsorowania F1 - ca. 45mln zł

roczny koszt sponsorowania Owsiaka (co najmniej 1zł z kawy na WOŚP) - ca. 53,5mln zł rocznie + doraźne wsparcia fundacji Owsiaka



(14,5mln litrów kawy sprzedawanej przez Orlen to ca. 53,5 mln kubków kawy (mała kawa to 210ml, duża 420ml, średnio 1/3 litra)) Pokaż całość