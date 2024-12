Jeżeli ich nie złapią w ciągu kilku dni i nie odzyskają skradzionej biżuterii to mam nadzieję, że polecą głowy i to nie tylko lokalnie ale i wysoko. Przecież to absurd co się ostatnio w naszym chlewie z kartonu wyprawia. Przecież skoro większosć tego typu akcji odwalają obcokrajowcy to powinni być wstanie szybko wyłuskać i systematycznie deportować. Szczególnie jeśli chodzi o rodaków kierowcy Rudego.