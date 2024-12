Ale jak migrantów ściągną to deweloperzy będą uratowani. Może i nie będą mieli kasy na mieszkania ale co stoi na przeszkodzie by im państwo dotowało. Teraz tak nam się fajnie żyje że na wszystko trzeba dotację i mrożenie cen. To będzie i dotacja na mieszkania dla imigrantów. Tak jest na zachodzie ¯\(ツ)/¯