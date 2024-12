po komentarzach widzę, ze nie wiecie co to jest wielokulturowość i diversity jeszcze.



Jezeli średnie IQ w Indiach to 76 (hehe) a wśród kasty braminow to jest okolo 110



Czarni w USA maja IQ 85 srednio - nie wiem czy rozmawialiscie kiedys jakimis , ale to jest bardzo żenujące doswiadczenie. A teraz zeby wyobrazic sobie takiego "sredniego" Pajeeta - to jest doslownie czarny ktoremu zelazko spadlo na glowe.



dodam, ze "nasi" cyganie Pokaż całość