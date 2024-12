Liczba inżynierów nie ma znaczenia - patrzcie na Teslę, tam nie mają dużo inżynierów ale mają tych najlepszych, którzy nie wahają się wywracać do góry nogami "zasady"... W efekcie potrafią produkować samochody które się sprzedają i zarabiać na tym... Legacy (VW/Ford/Toyota) stetryczeli i zapomnieli co to znaczy inżynieria... Myślą przez pryzmat księgowych, mają w 4 literach konsumentów to efekty widzimy...