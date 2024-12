Ruscy nie są tak mocni jak się przedstawiają, bo jadą na 100% swoich możliwości, tak samo jak Ukraina, ale to niestety ruscy wygrywają, bo mają przewagę w sprzęcie oraz ludziach i jak to ruscy z czasem wyciągają wnioski i nie jest to już ta sama armia co w 2022 roku. Niestety uczą się na błędach i zdobywają przewagę małymi krokami. Jest zima i zbliża się ciężki okres dla Ukrainy, chyba najcięższy od Pokaż całość